مستندات توّرط صدام حفتر وبن قدارة في تهريب النفط والديزل من بنغازي

كشف الإعلامي خليل الحاسي، بالمستندات، تورط صدام حفتر وفرحات بن قدارة في تهريب النفط والديزل من ميناء بنغازي.

وأوضح الحاسي أن المستند بمثابة مُراسلة من عماد بن رجب، مدير إدارة التسويق في المؤسسة الوطنية للنفط، إلى فرحات بن قدارة، بشأن تهريب النفط من بنغازي.

وذكر الحاسي أن أسماء السفن المتورطة في عمليات التهريب هي: “Distya Ameya، San Gwann، Levante، Captain Khayyam، Morning Glory”.

وأشار الحاسي إلى أن الشرطة الألبانية، ضبطت الشهر الماضي، ناقلة نفط خرجت من ميناء بنغازي، مُحملة بالوقود المُهرب لحساب صدام حفتر.

ولفت الحاسي إلى أن الناقلة كانت مُحملة بـ2275 طنًا من الوقود المهرب بقيمة 2.2 مليون دولار، ومالكها يُدعى “نوري الدوادي” من مدينة الجميل، جنوب غرب بلدية زوارة.