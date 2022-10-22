تفجير دورية شرطة بمقترق منطقة الشقيقة يوقع قتيل وجريحين

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل تفجير دورية شرطة بمفترق منطقة الشقيقة على الطريق الرابط بين مدينتي مزدة وغريان.

وأشارت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها أنه بينما كانت دورية تابعة لمديرية أمن مزدة تنقل المدعو “سيف الإسلام عبد الخالق الشيباني” الموقوف على ذمة القضية رقم 21 لسنة 2022 وترافقها دورية أمنية أخرى أخرج الموقوف قنبلة يدوية نوع رمانة وجرها داخل مركبة الشرطة ما أدى إلى مقتله وإصابة عضوين من الشرطة بإصابات متفاوتة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها باشرت التحقيق في الواقعة التي جرت الخميس وما نتج عنها داعية أعضائها إلى ضرورة تطبيق القواعد الإجرائية بشأن الاستيقاف والتفتيش ونقل الموقوفين.

وشددت وزارة الداخلية على أنها تتابع عن قرب حالة المصابين وتدعو إلى ضبط النفس حتى استكمال التحقيقات في الواقعة.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن الوضع الأمني مستقر داخل المنطقة بالتعاون مع أعيان بلدية مزدة بتواجد الدوريات والتمركزات الأمنية التابعة للمديرية بالطريق العام محل الواقعة.