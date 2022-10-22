أرصاد السبت.. توقعات بطقس بمعتدل على ليبيا وبداية زوال السحب الممطرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا اليوم السبت نتيجة تمركز مرتفع جوي.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تبدأ السحب الممطرة في الانقشاع صباح اليوم على أغلب المناطق، مع رياح نشطة نسبيا على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر.

وتكون درجات الحرارة على أغلب المناطق مابين 23 و29 درجة، ولا تتجاوز 20 درجة على مناطق الجبل الأخضر.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق خاصة الممتدة من مصراتة الى سرت.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا على بعض المناطق إلى جنوبية غربية، فمتغيرة الاتجاه.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 25 و 28 درجة، وتسجل الحرارة ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين 23 و27 درجة، ولا تتجاوز 20 درجة على مناطق الجبل الأخضر مع انخفاضها خاصة أثناء الليل على المرتفعات.

الجفرة-سبها-غات-غدامس-الحمادة:

السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و29 درجة.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:

السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 26 و29 درجة.