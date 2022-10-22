الرميح: مجلسي النواب والدولة تسببا في إحباط الليبيين خلال العامين الماضيين

قال المستشار رمزي الرميح، إن المجتمع الدولي يُصر على أن مجلسي النواب والدولة هما الطريقان نحو إنشاء قاعدة دستورية والإشراف على الانتخابات، على الرغم من أن المجلسين تسببا في إحباط الليبيين، خلال العامين الماضيين.

وأضاف الرميح في تصريحات صحفية، أن عقيلة صالح وخالد المشري اتفقا على تشكيل حكومة موحدة وإنهاء ملف المناصب السيادية، وإنتاج القاعدة الدستورية، قبل نهاية العام الحالي.

ولفت الرميح إلى أن لدينا قاعدة دستورية تم الإعلان عنها في شهر أغسطس الماضي، تحصلت على أكثر من 250 ألف توقيع، وعقيلة صالح تسلم نسخة منها.

وأشار الرميح إلى أنه من الممكن إنتاج هذه الملفات الثلاثة في المدة المتبقية من العام الحالي، وندخل العام الجديد بالتجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واقترح الرميح تكليف محمد المنفي أو عبدالله اللافي برئاسة الحكومة، وانتقال الدبيبة عضوًا بالمجلس الرئاسي، وتكليف باشاغا بمنصب نائب رئيس هذه الحكومة، لإنهاء هذه الأزمة، على أن يكون عمر هذه الحكومة، بحد أقصى سنة من الآن.

وأكد الرميح أن الانتخابات بحاجة إلى إنجاز قاعدة دستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب البرلمان، وسلطة تنفيذية موحدة للإشراف على الانتخابات.