بعد أن فارقت والدتهم الحياة.. مديرية أمن طرابلس تسلّم 4 أطفال إلى ذويهم

أخبار ليبيا 24

سلّمت مديرية أمن طرابلس أبناء المواطنة هناء حسين بركة والتي فارقت الحياة بمستشفى شارع الزاوية إلى جدتهم وخالهم وخالتهم.

المكتب الأعلامي الأمني للمديرية، أوضح في بيان له عبر منصته الرسمية، فيسبوك، أن الأطفال الأربعة كانوا بمركز شرطة غوط الشعال، بعد أن رافقوا والداتهم إلى مستشفى شارع الزاوية بقسم الامراض السارية، ودخلت على إثر مرضها في غيبوبة بالعناية الفائقة، ومن ثمّ فارقت الحياة، مضيفًا وبعد استكمال جميع إجراءاتهم الصحية والقانونية، بحضور رئيس مركز شرطة غوط الشعال لواء مفتاح الولوال، تم تسليم الأطفال إلى الأسرة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن مركز شرطة غوط الشعال تحفظ على الأطفال لأيام وقدم لهم المساعدات الإنسانية والطبية وطالب الأسرة بتسلم الأطفال بعد وفاة والدتهم لأنهم أصبحوا بلا مأوى، وفي حال عدم التواصل معهم سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية لتسليمهم إلى الشؤون الأجتماعية ونقلهم إلى دار الرعاية، وفقًا للبيان.