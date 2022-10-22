الحبيب لـ”الليبيين”: الحل في التغريد بالميادين وليس في تويتر والفيسبوك

انتقد الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، لقاء عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري في المغرب، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع تويتر.

كتب قائلًا: “‏التويتر والفيس مزدحم بالغاضبين من لقاء ‎البيادق ‎عقيلة والمشري. قرأت عشرات التغريدات والمنشورات المعبرة عن استنكار و رفض خارطة ‎القرصنة الجديدة بوقاحة عقيلة و سمسرة المشري، وصدقوني لن يجدي شيء مع هذه المافيا السلطوية الا ‎التغريد في الميادين و ‎حظرهم وقفل ‎دكاكينهم ‎بالقوة الشعبية” على حد تعبيره.

أضاف: “‏هذا رأيي منذ زمن و مازال صالح للقول والعمل بقاء هذه العصابات من مجالس المشري وعقيلة لن يضاعف الا الأزمات و تقاسم السلطات والميزانيات و تراكم الازمات و تعطيل الانتخابات البرلمانية، الحل ليس هنا في تويتر و الفيسبوك الحل في نزولك للميادين يا فخامة المواطن” وفق قوله.