النيابة العامة تقرر حبس مدير فرع مصرف الوحدة العجيلات ونائبه

قررت النيابة العامة حبس مدير فرع مصرف الوحدة العجيلات؛ ونائبه؛ ورئاسة قسم الحسابات الجارية؛ ستة أيام احتياطياً على ذمة القضية؛ لقيامهم بعمليات مصرفية غير مشروعة أُجريت على حسابات الزبائن.

وتولت النيابة العامة؛ مباشرة إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من ديوان المحاسبة تجَاه واستظهر المحقق مرور سلوك الجناة بمراحل غسل الأموال الثلاث “الإيداع، التمويه، الإدماج”؛ بقصد تمويه مصدر المتحصَّلات الجُرمية وإتاحتها من مصدر يبدو أنه مشروع عند اتمام الاستيلاء عليها .

ومضت النيابة الإدارية في تنفيذ تدبير إخضاع فرع المصرف للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيودات العمل جميعها .