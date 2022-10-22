في تركيا.. ليبيا تشارك في مؤتمر لوزراء الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي

شاركت ليبيا في المؤتمر 12 لوزراء الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي المقام في مدينة أسطنبول التركية.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطني أن الدورة الحالية للمؤتمر تعقد تحت شعار “مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا في عصر ما بعد الحقيقة“.

ويمثل ليبيا في أعمال المؤتمر وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، الذي التقى على هامش أعمال المؤتمر، عددا من وزراء إعلام الدول الأعضاء، لمناقشة التعاون في مجالات الإعلام والاتصال الحكومي، والإنتاج الدرامي المشترك والتعاون على مستوى القنوات الوطنية ووكالات الأنباء.