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مهنئة وزير خارجية إيطاليا الجديد.. المنقوش: نتطلع إلى مواصلة تعاوننا التاريخي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم السبت، تطلعها للتعاون مع نظيرها وزير الخارجية الإيطالي الجديد، أنطونيو تاياني، مهنئة إياه بتوليه منصبه الجديد.

وفي تغريدة لها عبر تويتر قالت المنقوش: “نتطلع إلى مواصلة تعاوننا التاريخي الموثوق به، ومواصلة المسار الذي بدأته مع صديقي العزيز لويغي دي مايو”.

وكانت قدمت رئيسة الحكومة الإيطالية المكلفة، جورجا ميلوني، أمس الجمعة، قائمة بأسماء أعضاء فريقها الحكومي، الذي يضم 17 رجلاً و7 نساء.

وتولى حقيبة وزارة الخارجية الإيطالية ضمن القائمة التي قدمتها، ميلوني، أنطونيو تاياني.


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صحيفة العنوان الليبية

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