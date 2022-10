الجديد: الحبري والفريق المصاحب له استجاب لصوت الشارع

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إنه يحسب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف علي الحبري والفريق المصاحب له إنه استجاب لصوت الشارع وتعاطى مع تعديل سعر الصرف بشكل إيجابي ويحسب له أيضا أنه يخرج للإعلام ويصرح ويعبر عن وجهة نظره.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضاف :” الحبري عكس الكبير الذي لا يدري عن الليبيين أن كانوا حيين أم ميتين،وآخر طلعة له في الإعلام كانت نهاية سنة 2017 لما رفع الراية الحمرة ووصل الدولار إلى العشرة دنانير”.

