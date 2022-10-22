ترهونة تفتح ابوابها أمام المواطنين بالانتخابات المحلية في ٤٢ مركز للاقتراع

انطلقت قبل قليل الانتخابات المحلية ببلدية ترهونة بنحو ٤٢ من مراكز الاقتراع، لإدلاء الناخبين بأصواتهم في انتخاب المجلس ابتداء من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً.

وكان قد قام رئيس اللجنة المركزية عادل الاشهب بزيارة تفقدية لمراكز الاقتراع رفقة عدد من اعضاء اللجنة وذلك للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية.

وذكرت اللجنة المركزية الناخبين إلى ضرورة اصطحاب إثبات هوياتهم الشخصية ( بطاقة شخصية ) أو ( جواز سفر) أو (كتب عائلة ) واستظهارها أمام محقق الهوية داخل محطة الاقتراع لتسهيل عملية الاقتراع.

وجددت اللجنة المركزية دعوة ناخبي ترهونة إلى التحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفى مراكز الاقتراع وهم يشاركونهم العرس الانتخابي ليوم الاقتراع لإنجاح الانتخابات وإظهار بلديتهم بالمظهر المشرف وهم يتوافدون على مراكز الاقتراع لاختيار مجلسهم البلدي، بعيدا عن الجهوية والقبلية وتغليب مصلحة البلدية بكافة مناطقها.