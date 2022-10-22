ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 October, 2022

استقبل القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر ،اليوم السبت، في مكتبه بمدينة بنغازي سفيرة المملكة المُتحدة لدى ليبيا السيدة كارولين هورندال والوفد المُرافق لها.

وزارت هورندال بنغازي هذا الأسبوع، حيث التقت أيضا نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، واستعرضت السفيرة آخر التطورات في مشروع توحيد المصرف المركزي والمعوقات التي تواجهه ومدى سبل الاستمرار في هذا المشروع، والوضع الاقتصادي والمالي الذي تواجهه ليبيا في ظل التطورات الأخيرة محليا ودوليا، إضافة إلى قرار تعديل سعر صرف الدينار.