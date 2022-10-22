توقعات الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا اليوم السبت، نتيجة تمركز مرتفع جوي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تبدأ السحب الممطرة في الانقشاع صباح اليوم على أغلب المناطق، مع رياح نشطة نسبيا على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر.

وتكون درجات الحرارة على أغلب المناطق ما بين 23 و29 درجة، ولا تتجاوز 20 درجة على مناطق الجبل الأخضر.

حيث تكون السماء في رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق خاصة الممتدة من مصراتة إلى سرت.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا على بعض المناطق إلى جنوبية غربية، فمتغيرة الاتجاه.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و 28 درجة، وتسجل الحرارة ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.

أما في الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين 23 و27 درجة، ولا تتجاوز 20 درجة على مناطق الجبل الأخضر مع انخفاضها خاصة أثناء الليل على المرتفعات.

وفي الجفرة-سبها-غات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و29 درجة.

أما في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و29 درجة.