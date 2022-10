باتيلي يرحب باستئناف الحوار بين صالح والمشري

ليبيا – أفادت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الجمعة، بأن عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام اطلع على نتائج الاجتماع الذي عُقد بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري الذي استضافته الحكومة المغربية.

باتيلي رحب بحسب المكتب الإعلامي للبعثة عن ترحيبه باستئناف الحوار بين الزعيمين.

كما أعرب عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزامات المجلسين.

باتيلي حث جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

