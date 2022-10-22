جريمة مروّعة بطرابلس.. شاب يقتل والده طعنا ويصيب والدته وشقيقته

الوطن|رصد

أقدم شاب على قتل والده وطعن والدته وشقيقته، قبل أن يطعن نفسه محاولا الانتحار، بمنطقة زناتة في طرابلس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وقال شهود عيان من جيران العائلة، إنهم سمعوا صراخا وعويلا بعد منتصف الليلة الماضية، فهرعوا إلى الشارع ليفاجؤوا بالجاني وهو شاب في العشرينات من العمر يصرخ بشكل هستيري، ويوجه إلى نفسه عدة طعنات قبل مجيء سيارة الإسعاف وقوة من جهاز الردع.

وأفاد الشهود أن القاتل قام بطعن والدته أيضا، وأصاب شقيقته بجروح عمدما حاولت إنقاذها، والاحتماء بإحدى بيوت الجيران.

وجرى نقل الشاب والأب القتيل وابنته المصابة إلى مستشفى معيتيقة، فيما قال الشهود إن الشاب من متعاطي المخدرات.