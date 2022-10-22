مصادر: المشري وعقيلة صالح اتفقا على تشكيل حكومة جديدة خلال 90 يوم

كشفت مصادر، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اتفقا على تشكيل حكومة جديدة، بحضور مندوب عن خليفة حفتر.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق تم بموافقة ودعم خليفة حفتر، بعد إقناعه به من ابنه بلقاسم، وأن الاطراف اتفقوا على أن لا يكون رئيس الحكومة من مدينة مصراتة، وأن يكون شخصية تحظى بتوافق التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا.

ورسى الاتفاق بحسب المصادر على أن تتكون الحكومة من 12 حقيبة وزارية، وتأجيل الانتخابات لتحظى الحكومة الجديدة بأطول فترة عمل ممكنة، أسوة بالحكومات التي سبقتها.

ونص الاتفاق على استمرار الاجتماعات بين الطرفين في المغرب حتى تكوين الحكومة والتي سيتم إعلانها في ظرف 90 يوم على أبعد تقدير.