بوزلاعة يستقبل القائم بأعمال سفارة اليابان ويؤكد على عمق العلاقات

عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عبدالشفيع بوزلاعة الجويفي”، اجتماعا اليوم السبت، مـع الـقـائم بـأعـمـال سـفارة الـيابـان سبـل تـعـزيـز الـتعـاون بـيـن الـبلـديـن.

واستقبل القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا السيد “ماساكي أماديرا”، بديوان الوزارة، وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات القائمة بين البلدين.

واستعراض الوزير مختلف مجالات وأوجه التعاون الثنائي بين دولتي ليبيا واليابان، في المجال الرياضي ومناقشة سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات تعاون للشراكة بين الطرفين في مختلف المجالات الرياضية.