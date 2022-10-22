حفتر يلتقي السفيرة البريطانية بمكتبه في بنغازي

التقى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال ووفد مرافق لها، وذلك في مكتبه ببنغازي، حسبما ذكرت قوات القيادة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

والخميس الماضي، اجتمعت السفيرة مع رؤساء أربع لجان بمجلس النواب بمقر المجلس في ببنغازي، وهم: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، والطاقة عيسى العريبي, ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش.

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السفيرة البريطانية تجتمع مع باشاغا في أوائل أكتوبر

وفي الثامن من أكتنوبر، بحثت هورندال مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ووزير الخارجية فتحي قدور، «كيف يمكن أن تساعد بريطانيا في دعم ليبيا نحو العودة إلى طريق الانتخابات»، وذلك خلال لقاء بين الطرفين.

المشير خليفة حفتر مع السفيرة البريطانية كارولين هورندال، بنغازي، 22 أكتوبر 2022. (قوات القيادة العامة)