ليبيا – طالب الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة مجلسي النواب والدولة التوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

حمودة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار ” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال إن السلطة المنتخبة القادمة هي المخولة بتسمية شاغلي المناصب السيادية.

