شلقم: شعراؤنا الكبار كانوا يفتتحون قصائدهم بالبكاء على الأطلال

قال عبد الرحمن شلقم، وزير الخارجية الأسبق، إن شعيرات مهسا أميني الكردية الإيرانية، تسببت في عشرات القتلى ومئات الجرحى، دفعوا حياتهم ودمهم، ثمناً لحركة عفوية من يدها، أو نسمة من ريح رفعت الغطاء عن مقدمة رأسها، فلمعت شعيراتٌ من غرتها، فهل كان إصرار حكومة الملالي الإيرانية على فرض غطاء الرأس على النساء، لمعرفتهم اللدنية بالقوة الضاربة لشعر رأس المرأة، القادرة على هز ما استدار من أغطية سوداء وبيضاء، فوق رؤوس الملالي نواب المنتظر، وفق قوله.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: “تغنى شعراء العرب قديماً وحديثاً بشَعرِ المرأة، وكانت العيونُ هي الجمال الفتان، الذي يهز قلوب الرجال، فيتدفق الشِعرُ الفواح.. شعراؤنا الكبار منذ زمن المعلقات، وعبر حقب زعامة القصيدة العمودية، كانوا يفتتحون مطولاتهم وأشعارهم، إما بالبكاء على الأطلال، أو بالغزل، وكانت العيون هي البرزخ السحري الوهاج، الذي يفتح الأبواب إلى كل بيوت الشعر”.