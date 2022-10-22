بمناسبة انتخابات بلدية ترهونة.. الدبيبة: اتمنى الاستقرار للمدينة

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن تمنياته لترهونة بالاستقرار بمناسبة انطلاق انتخابات مجلسها البلدي.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” انطلق اليوم أكثر من 25 ألف ناخب نحو 42 مركز اقتراع ببلدية ترهونة لينتخبوا ممثليهم في مجلس البلدية، بإشراف من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة، من خلال 152 مراقبا و305 وكلاء عن القوائم الانتخابية وأضاف: تمنياتنا للجنة بالتوفيق ولترهونة بالاستقرار.

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية فتح مراكز الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي لبلدية ترهونة داعية المقترعين إلى اصطحاب إثبات هويتهم الشخصية.

وأشارت اللجنة إلى أن مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخاب المجلس البلدي ترهونة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.