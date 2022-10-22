حفتر يلتقي السفيرة البريطانية في بنغازي

العنوان-بنغازي

التقى القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، بالسفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني، جرى اللقاء بمكتب القائد العام ببنغازي.

وكانت قد بدأت السفيرة البريطانية زيارتها إلى بنغازي بلقاء رئيس المجلس التسييري للبلدية، صقر بوجواري، حيث ناقشت انعكاسات الوضع السياسي القائم حاليا على الشأن المحلي للبلديات والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وزارت السفيرة البريطانية مدينة بنغازي للمرة الأولى في 27 مارس الماضي، والتقت بوجواري وعددا من المسؤولين والنشطاء المحليين، إضافة إلى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.