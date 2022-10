الدبيبة: الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية لم يعد مقبولاً

ليبيا – جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة مطالبته لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي،على حد تعبيره

الدبيبة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ،قال:” الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولاً”.

