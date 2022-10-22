الوطنية للنفط: لا وجود لأي عمليات تهريب بالموانئ ونحذر من الشائعات

الوطن|رصد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عدم وجود أي عمليات تهريب من الموانئ المصدرة للنفط ومشتقاته بطرق غير مشروعة.

وقالت المؤسسة في بيانها الصادر اليوم، “تناقلت عدد من صفحات ومواقع التواصل مراسلة باسم المؤسسة الوطنية للنفط تتعلق بشبهات عمليات تهريب للنفط ومشتقاته بطرق غير مشروعة“.

وأضاف بيان الوطنية للنفط، “بعد الاستفسار والتواصل مع الإدارات المعنية، تنفي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط صحة هذه المراسلة، وتؤكد على عدم وجود أي عمليات تهريب من الموانئ المصدرة للنفط ومشتقاته“.

وطالبت إدارة المؤسسة متمثلةً برئيس مجلسها فرحات بن قدارة في بيانها من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نقل الأخبار، واستقتاء معلوماتها من مصادر موثوقة.

وأكدت المؤسسة بأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى لتشويه صورة المؤسسة لأغراض سياسية رخيصة.