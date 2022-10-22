مكونات برقة تُطالب بإعلان حكومة اتحادية في إقليمي برقة و فزان وفقًا لدستور 1951

طالب ملتقى مكونات برقة في بيانه الختامي، بإعلان حكومة اتحادية في إقليمي برقة و فزان، وفقًا لدستور 1951 غير المعدل.

وشدد البيان على ضرورة تفعيل دستور الاستقلال غير المعدل بنظامه الاتحادي، للمحافظة على دولة ليبيا، وتحقيق السلام المستدام والمصالحة الوطنية الشاملة.

كما أكد البيان على ضرورة فك الارتباط من الحكومة “مغتصبة السلطة” و “منتهية الولاية”، لخلق نموذج للتنمية بالمناطق المستقرة كخطوة لاستعادة الوطن وسيادته.

وأضاف البيان أنه ستنبثق عن الملتقى لجنة تنسيقية للتواصل مع جميع الجهات السياسية المحلية والدولية في سبيل وضع هذا البيان موضع التنفيذ.

وأوضح البيان أن من يشككون في النظام الاتحادي، مستفيدون من النظام المركزي المقيت، لافتاً إلى أن كل المتواجدين على هرم السلطة، ضد النظام الاتحادي، لاستفادتهم ماديًا ومعنويًا، وتمتعهم بمزايا لن يجدوها في النظام الاتحادي.