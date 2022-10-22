حويلي: ما يفعله عقيلة والمشري.. عبث

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر حويلي، إن: “ما يفعله عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري مجرد عبث” على حد تعبيره.

أضاف حويلي في تصريحات صحفية أنه: “كان على رئيسي المجلسين التصريح بأنهما توافقا على عرض ما تم التوصل إليه على المجلسين لمناقشته وإقراره” على حد قوله.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اتفق مع رئيس مجلس الدولة ” خالد المشري “، على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب وقت ممكن.

وأكد الطرفان خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023