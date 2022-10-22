نسبة المشاركة في انتخابات ترهونة بلغت 27% حتى الساعة الثالثة

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن نسبة المشاركين في انتخابات المجلس البلدي ترهونة بلغ 27% حتى الساعة الثالثة مساء.

وبينت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن نسبة الرجال المشاركين في الانتخابات بلغ 82% فيما بلغت نسبة النساء 18%.

وأشارت اللجنة إلى أن مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخاب المجلس البلدي ترهونة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

من جانبه قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” انطلق اليوم أكثر من 25 ألف ناخب نحو 42 مركز اقتراع ببلدية ترهونة لينتخبوا ممثليهم في مجلس البلدية، بإشراف من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة، من خلال 152 مراقبا و305 وكلاء عن القوائم الانتخابية وأضاف: تمنياتنا للجنة بالتوفيق ولترهونة بالاستقرار.