المشري لـ الدبيبة: كفى بيعاً للأوهام للشعب.. عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة

ليبيا – طالب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي للطلبة.

المشري وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال:”سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب؛ عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك”.

يشار إلى أن رد المشري جاء على تغريدة للدبيبة بشأن مسار توحيد المناصب السيادية الذي يقوده الأول مع رئيس البرلمان عقيلة صالح في المغرب.

