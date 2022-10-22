الدبيبة: أتطلع لاستمرار التعاون مع إيطاليا في ملفي الهجرة والطاقة

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن تطلعه لاستمرار التعاون الهادف بين ليبيا وإيطاليا في ملفي الهجرة والطاقة.

وقدم الدبيبة التهاني لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لإداءها اليمين الدستورية كأول سيدة في إيطاليا تشغل هذا المنصب معربا عن تمنياته لها بالتوفيق، وتطلعه لاستمرار التعاون الهادف بين ليبيا وإيطاليا في ملفي الهجرة والطاقة.

كما هنأت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية أنطونيو تاجاني لتعيينه في منصب نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالية، معربة عن تطلعها إلى مواصلة التعاون التاريخي الموثوق بين ليبيا وإيطاليا ومواصلة المسار الذي بدأته مع صديقها العزيز وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو.