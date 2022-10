الصغير: بريطانيا وتركيا لن يتخليا بسهولة عن الموارد الليبية واوجه صرفها

ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير إن البرلمان ومجلس الدولة يتوهمان بأن تغيير المحكمة العليا ومجلس القضاء كتغيير الصديق الكبير أو خالد شكشك.

الصغير أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن المحكمة العليا ومجلس القضاء لا علاقة لهما بالمال والثروات بعكس المركزي والديوان.

وأشار إلى أن بريطانيا وتركيا لن يتخليا بسهولة عن الموارد واوجه صرفها لذلك من العبث الاستمرار بطباعة اوراق تحمل اختام لتغيير نفوذ دولي واستعمار حقيقي تمارسه هذه الدول عليهم ويمارسونه على ليبيا بحسب قوله.

