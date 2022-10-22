الأسود: رفع قيمة الرواتب له نتائج إيجابية

الوطن|رصد

أعرب المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود عن النتائج الإيجابية لرفع قيمة الرواتب من 450 إلى 1000 دينار.

وقال الأسود في تصريحات صحفية إنه مع انخفاض القوة الشرائية للدينار بـ 70%، المطلوب هو رفع قيمة الرواتب وحماية الطبقات الهشة والضعيفة، مؤكدًا أن 30% في المائة من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام.

وكان قد وافق أعضاء مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للأجور من 450 إلى 1000 دينار، فيما لم يجر استكمال مناقشة باقي بنود قانون الرواتب الموحد.

وفي السياق نفسه، شكّلت الرواتب والأجور في آخر بيان لمصرف ليبيا المركزي 47% من حجم الإنفاق العام، مع زيادة عدد الأشخاص في القوى العاملة.