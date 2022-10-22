الدبيبة: شباب ليبيا يستحقون الأفضل لبناء قدراتهم ورفع كفاءاتهم

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، في اختتام المخيم التدريبي الثاني لإعداد قادة الأمل في غابة البيرة بمصراتة.

ووفق منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، فيأتي ذلك ضمن المشروع الوطني للمدارس الصيفية للشباب، وبحضور وزير العمل والتأهيل علي العابد، ورئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة، ومشاركة قادة المخيم وشباب من مختلف المدن.

وأشاد الدبيبة، في كلمة له، بدور وزارة الشباب في إعادة الحياة والنشاط للشباب، عبر المخيمات والمدارس الصيفية بعد انقطاعها لسنوات عديدة، معربا عن سعادته بالجمع الشبابي، مجددا تأكيده أن شباب ليبيا يستحقون الأفضل لبناء قدراتهم ورفع كفاءاتهم.