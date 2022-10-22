تمديد مدة الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي ترهونة

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تمديد فترة الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي ترهونة ساعة إضافية ليتم قفل مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة بدلا من الساعة السادسة.

وأكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الحرص على إعطاء المجال أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب المجلس البلدي ترهونة داعية المواطنين إلى الاستفادة من مدة التمديد والتوجّه إلى مراكز الاقتراع المسجلين بها للمشاركة في انتخاب مجلس بلدي يحقق مطالبهم ويلبّي رغباتهم.

من جانبه قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” انطلق اليوم أكثر من 25 ألف ناخب نحو 42 مركز اقتراع ببلدية ترهونة لينتخبوا ممثليهم في مجلس البلدية، بإشراف من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة، من خلال 152 مراقبا و305 وكلاء عن القوائم الانتخابية وأضاف: تمنياتنا للجنة بالتوفيق ولترهونة بالاستقرار.