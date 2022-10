صوان: نرحب باستئناف الحوار بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية

ليبيا – رحب القيادي بجماعة الإخوان محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي باستئناف الحوار بين رئيسي مجلس النواب و الدولة.

صوان أبدى ترحيبه في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي باتفاق المجلسين على وضع إطار زمني محدد، لتوحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر 2022.

وأكد تأييده للعمل على إنجاز خارطة الطريق الموصلة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

