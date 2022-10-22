امغيب: خلاف مجلسي النواب والدولة يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة حول مادة وحيدة في القاعدة الدستورية تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية.

وأشار امغيب في تصريحات صحفية، إلى أن مجلس الدولة ورئيسه خالد المشري يتمسك برفض ترشح من يحملون أي جنسية أجنبية إلى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحاته الصحفية بشأن إمكانية التوافق حول الأسماء المرشحة للمناصب السيادية، أن الزيارات والاتصالات الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تشير إلى إمكانية تحقيق تسوية حول بقية المناصب السيادية.

ولفت امغيب إلى أنه بحسب اتفاق بوزنيقة، فقد تم إسناد رئاسة المحكمة العليا إلى شخصية من الجنوب، فيما كانت حصة إقليم طرابلس محددة برئاسة ديوان المحاسبة ومفوضية الانتخابات وتعيين النائب العام، مؤكدًا أنه تم إسناد رئاسة مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية إلى شخصيات من إقليم برقة.