ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد السلام الصفراني العضو بجماعة الإخوان المسلمين على ما صرح به عبد الحميد الدبيبة.

الصفراني قال في تغريدة له وفقاً لشبكة “لام” “إذا لم يكن إنهاء الانقسام المؤسساتي والحكومي هو أول خطوة نحو الانتخابات، فبالتأكيد لن تكون الانتخابات بوعود زائفة وببيع الوهم”.

