البكوش: عقيلة والمشري دجالان يريدان تقاسم المناصب السيادية وحكومة جديدة

اعترض المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، على اتفاق رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، بشأن تسمية 2 من المناصب السيادية.

وقال البكوش في تغريدة عبر “تويتر”: “يجب ألا ينخدع الليبيون بمؤامرة عقيلة والمشري، فالدجالان يهدفان إلى تقاسم المناصب السيادية وحكومة جديدة”.

واتهم البكوش عقيلة والمشري بأنهما يريدان “البقاء لمدة 3-5 سنوات أخرى للاستمتاع بثمار مؤامرتهما، وترك ما يقرب من 3 ملايين ناخب في العراء يحلمون وينتظرون عبثًا للانتخابات” وفق قوله.

وأعلن صالح والمشري في مؤتمر صحفي أمس الجمعة عقب انتهاء جولة مشاوراتهما من المغرب، عن اتفاقهما على تسمية 2 من المناصب السيادية واستكمال المشاورات للاتفاق على باقي المناصب والحكومة الموحدة قبل يناير المقبل.

وقال عقيلة صالح: “اتفقت مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في ليبيا قبل نهاية ديسمبر، وضرورة العمل على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الأوقات”

وأضاف: “اتفقنا على استئناف الحوار وعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة، على أن تجرى الانتخابات على أساس تشريعات بالتوافق مع المجلسين”.

بدوره قال المشري “توصلت مع المستشار عقيلة صالح إلى وجوب توحيد المؤسسات الليبية، وأنجزنا اثنين من المناصب وسنكمل بقية المناصب قبل نهاية هذا العام، وستكون هناك حكومة واحدة تعمل من كل ليبيا”.

وتابع المشري: “اتفقنا على استمرار التشاور لإجراء انتخابات رئاسية بليبيا في أسرع وقت”، مؤكدا أن توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية هو ما سيفتح الباب لإجراء الانتخابات.