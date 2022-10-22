بنسبة مشاركة بلغت 41%.. غلق مراكز الاقتراع في انتخابات بلدية ترهونة

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات البلدية في ترهونة في الساعة السابعة من مساء السبت، بعد مدها ساعة.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين في الاقتراع 10 آلاف و339 ناخبا بنسبة 41% من إجمالي المسجلين في كشوف الناخبين. وشارك في هذه الانتخابات 1748 ناخبة، فضلا عن 8591 ناخبا.

– انطلاق انتخابات المجلس البلدي ترهونة في 42 مركزا

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وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات ببلدية ترهونة محمد السعدي خلال مؤتمر صحفي إن المدينة تضم 42 مركزا انتخابيًا تجرى فيها الانتخابات، ودعا المواطنين إلى المشاركة في «العرس الانتخابي»، حسب ما نقلت عنه منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.