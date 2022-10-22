إحباط تهريب أكثر من 3 ملايين يورو من مصراتة إلى تركيا

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أحبط، جهاز الأمن الداخلي، تهريب أزيد من 3 ملايين يورو كانت معدة للتهريب إلى تركيا عبر محطة مصراتة البحرية.

وقال الجهاز، اليوم السبت، إن أعضائه بالتعاون مع أعضاء جهاز المخابرات أحبطوا تهريب مبلغ مالي تجاوز 3 ملايين يورو، ما يعادل (14 مليون و818,200 ألف دينار ليبي بالسعر الرسمي).

وأوضح الجهاز، أن المبلغ الضخم كان معدًا للتهريب من محطة مصراتة البحرية إلى تركيا عبر رحلة “السفينة كفالاي”.

وكشف الجهاز الإجراءات القانونية كشفت عن تورط 3 أشخاص، اثنان منهم عضوين بمصلحة الجمارك وآخر مهندس ميكانيكي.