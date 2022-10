ليبيا – علق رئيس الهيئة العليا القوى لتحالف الوطنية توفيق الشهيبي على تصريحات عبد الحميد الدبيبة الرافضه لاتفاق رئيسي مجلس الدولة والنواب بشأن توحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية.

الشهيبي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “لسان حال الدبيبة: سنخرب أي اتفاق لنستمر في السلطة”.

