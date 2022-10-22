مؤسسة النفط: ننفي وجود أي عمليات تهريب من الموانئ المصدرة للنفط ومشتقاته

نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما تناقلته عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، من صورة لمراسلة باسم المؤسسة تتعلق بشبهات عمليات تهريب للنفط ومشتقاته بطرق غير مشروعة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان اليوم السبت عدم صحة هذه المراسلة، ونفت وجود أي عمليات تهريب من الموانئ المصدرة للنفط ومشتقاته.

وطالبت إدارة المؤسسة كافة المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة واستقاء الأخبار والمعلومات من مصادر موثوقة، ونوهت إلى أن كافة البيانات والأخبار تنشر عبر المنصات الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وبينت الإدارة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى لتشويه المؤسسة العريقة لأغراض سياسية رخيصة.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تتعامل بشفافية ومهنية تامة في نقل المعلومات والبيانات لوسائل الإعلام المختلفة والرأي العام.