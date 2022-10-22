باتيلي يحث ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5» على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

حث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم السبت، ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين كشفت عنه البعثة الأممية عبر حسابها على «تويتر» دون أن تكشف مزيد التفاصيل، فيما اكتفت صفحة القيادة العامة على موقع «فيسبوك» بذكر انعقاد لقاء بين الطرفين في مدينة بنغازي.

لقاء باتيلي مع حفتر وباشاغا

وفي وقت سابق، التقى باتيلي في بنغازي أيضا مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، حيث أكد أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا. و

وأوضح المبعوث الأممي أن اللقاء يأتي في إطار عزمه «الاستماع إلى جميع أصحاب المصلحة الليبيين»، وشدد على دعم الأمم المتحدة «لحل مستدام مملوك لليبيا لإعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا»، وفق تغريدات للبعثة الأممية على حسابها بموقع «تويتر».

– باتيلي يؤكد لـ«باشاغا» التزامه بدعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي

– خلال لقاء حفتر.. باتيلي يؤكد أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار​

– باتيلي بحث العوائق القانونية مع السايح ويؤكد: ندعم «المفوضية» في تحقيق طموحات الليبيين

– باتيلي يبحث مع بن قدارة «تعزيز استقلالية» مؤسسة النفط

– باتيلي يدعو إلى استئناف الحوار بين الحداد والناظوري

– الدبيبة يقدم للمبعوث الأممي «عروضا توضيحية لمؤشرات الإنفاق الحكومي»

– خلال لقائه عقيلة صالح.. باتيلي يؤكد أهمية إرساء مسار توافقي بقيادة ليبية

وكشف حساب البعثة كذلك عن لقاء جمع باتيلي ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، موضحا أن المبعوث الأممي أكد «التزامه والتزام الأمم المتحدة بتيسير ودعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي»، معتبرا أن السبيل للخروج من الأزمة في ليبيا يتمثل في اجتماع الليبيين معا لإيجاد حل ليبي.

لقاءات باتيلي في طرابلس وبنغازي

وبدأ باتيلي، الأحد الماضي، لقاءاته مع المسؤولين الليبيين بعد يومين من وصوله إلى العاصمة طرابلس لتولي مهامه عمليًا وقيادة جهود الوساطة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة، إذ التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

كما التقى المبعوث الأممي كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس الأركان التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

والثلاثاء، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن المبعوث الأممي باتيلي أكد خلال لقاءاته الأخيرة مع الليبيين أن «الأولوية القصوى لبعثة الأمم المتحدة تظل دعم ليبيا في تحديد مسار توافقي نحو انتخابات نزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن؛ لضمان حل الأزمة بقيادة ليبية».

وأضاف دوغاريك، في إحاطته من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الأطراف الليبية المختلفة «رحبت بباتيلي، وأعربت عن استعداداها للعمل معه لإيجاد حل سياسي للصراع»، موضحًا أن المبعوث الأممي يخطط للتشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني ومجموعات الشباب والسيدات من جميع أنحاء ليبيا.

لقاء باتيلي في بنغازي مع ممثلي القيادة العامة في لجنة «5+5»، 22 أكتوبر 2022. (البعثة الأممية)

لقاء باتيلي في بنغازي مع ممثلي القيادة العامة في لجنة «5+5»، 22 أكتوبر 2022. (البعثة الأممية)