“باثيلي” يستمع لآراء سيّدات من بنغازي حول آفاق حلّ الأزمة

الوطن / متابعات

أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، اجتماعا السبت، مع مجموعة من النساء الفاعلات في مدينة بنغازي.

وقالت الصفحة الرسمية للبعثة عبر “فيسبوك”، إن اللقاء الذي ضمّ أكاديميات ومحاميات وناشطات ليبيات، يأتي في إطار الجهود المتواصلة لـ”باثيلي” من أجل جمع الآراء المفضية إلى السلام والاستقرار من قبل مختلف الأطراف الليبية.

وأعرب باثيلي أثناء اللقاء، عن رغبته بالاستماع إلى خارطة الطريق من وجهة نظر السيدات الليبيات، ليس فقط في شؤون المرأة، بل في جميع جوانب الأزمة، مضيفاً أنه يودّ مساعدة الليبيين في تصميم حلٍّ ليبي-ليبي لإنهاء الأزمة.