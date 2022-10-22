الشركسي: مؤتمر المنقوش للاستقرار نجح في إفشال الانتخابات

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن مؤتمر استقرار ليبيا الذي نظمته وزيرة خارجية حكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش، العام الماضي، نجح في إفشال الانتخابات.

وقال الشركسي في تغريدة عبر “تويتر”: “حقق مؤتمر المنقوش للاستقرار نجاحا باهرا متمثلا في إفشال الانتخابات”.

ورد الشركسي على تغريدة للمنقوش كشفت خلالها عن عملها على إعداد نسخة جديدة من مؤتمرها، قائلا: “لا ندري ما النجاح الذي تسعى إليه عبر مؤتمرها الثالث؟”.

وأضاف: “ما أعتقده أنّ هذه الحكومة بعد إفشال الانتخابات لا سبيل لها للبقاء إلاّ الذهاب للحرب، هل ستساعد المنقوش رئيسها الدبيبة في توفير الحشد الدولي للحرب الأهلية القادمة؟” وفق تعبيره.