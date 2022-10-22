شاهد في «وسط الخبر».. ماذا بعد لقاء عقيلة والمشري في الرباط؟

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاعة على قناة «الوسط» (wtv) مساء السبت، على مخرجات لقاء رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، في المغرب.

وخلص لقاء عقيلة صالح وخالد المشري، في المغرب، أمس الجمعة، إلى الكشف عن اتفاق وشيك بشأن توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، فضلا عن التوافق بشأن الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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مخرجات لقاء عقيلة والمشري في المغرب

وأعلن المشري، الجمعة، اتفاقا مع عقيلة صالح، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023. وقال المشري، خلال مؤتمر صحفي مع عقيلة صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، «لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية».

وبشأن تفاصيل المباحثات مع رئيس مجلس النواب، قال المشري «التقيت مع المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة».

– المشري: لن يحل 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية

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ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ليبيا عودة لحالة الانسداد السياسي والانقسام الحكومي بعدما قرر مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض الأول تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.