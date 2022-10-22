المشير حفتر يستقبل باتيلي في بنغازي

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استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، بمكتبه في بنغازي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي.

وقالت البعثة الأممية، إن باتيلي أكد عزمه على الاستماع إلى جميع الأطراف الليبية، كما أكد مجددًا دعم الأمم المتحدة لحل مستدام بملكية الليبيين لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد.

وأضافت، أن باتيلي شدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا.

في غضون ذلك التقى باتيلي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الشرق. وقالت البعثة إن الممثل حثهم على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.