المولى: الدبيبة “يسعى” لتدمير المؤسسات التنفيذية والرقابية

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب، عبدالنبي المولى، إنّ تغريدة عبدالحميد الدبيبة الرافضة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة تعدّ قفزة في الهواء يريد بها البقاء في السلطة ولا يسعى بها الوصول لإجراء الانتخابات.

وأضاف عضو البرلمان أنّ الدبيبة يسعى لتدمير المؤسسات التنفيذية والرقابية في البلاد، إضافة إلى أنه يقدم الدعم للمليشيات من أجل بقائه في السلطة.

وقدم المولى الشكر لأعضاء مجلس الدولة لشعورهم بخطر المسار الذي تسير فيه ليبيا في الوقت الحالي، مؤكداً تواصلهم مع أعضاء مجلس الدولة، لافتاً إلى أنّهم يرفضون انقسام البلاد