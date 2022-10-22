رئيس المفوضية الأفريقية: آمل أن يبشر لقاء عقيلة والمشري بحوار سياسي

أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، باللقاء الذي جمع في المغرب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وقال فقي في تغريدة على “تويتر”: “أشيد باللقاء الذي جمع بالمغرب بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وآمل أن يبشر بحوار سياسي لحل الأزمة المؤسسية التي تعيشها ليبيا”.

وأعلن صالح والمشري في مؤتمر صحفي أمس الجمعة عقب انتهاء جولة مشاوراتهما من المغرب، عن اتفاقهما على تسمية 2 من المناصب السيادية واستكمال المشاورات للاتفاق على باقي المناصب والحكومة الموحدة قبل يناير المقبل.

وقال عقيلة صالح: “اتفقت مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في ليبيا قبل نهاية ديسمبر، وضرورة العمل على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الأوقات”

وأضاف: “اتفقنا على استئناف الحوار وعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة، على أن تجرى الانتخابات على أساس تشريعات بالتوافق مع المجلسين”.

بدوره قال المشري “توصلت مع المستشار عقيلة صالح إلى وجوب توحيد المؤسسات الليبية، وأنجزنا اثنين من المناصب وسنكمل بقية المناصب قبل نهاية هذا العام، وستكون هناك حكومة واحدة تعمل من كل ليبيا”.

وتابع المشري: “اتفقنا على استمرار التشاور لإجراء انتخابات رئاسية بليبيا في أسرع وقت”، مؤكدا أن توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية هو ما سيفتح الباب لإجراء الانتخابات.