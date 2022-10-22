القنصل العام في دبي: إقالتي من “الدبيبة” تعسفيّة… وسأتوجّه للقضاء

الوطن / رصد

وصف القنصل العام المقال في دبي بدولة الإمارات، ابراهيم الشقف، قرار إقالته من قبل حكومة الدبيبة منتهية الولاية، بالقرار التعسفي.

وأكّد الشقف في بيان، أن الإقالة لم تُبنَ على أسباب مُوضّحة، بل جاءت وفقًا لاعتبارات غير نزيهة، سيجري تقديمها للقضاء الليبي النزيه.

وقال الشقف: “سَلَّمت مهامّي بتاريخ (17/10/2022)، وذلك بناء على القرار المتداول بمواقع التواصل المشبوهة والممولة على منصة “الفيس بوك”، ومن خلال الاطلاع على القرار المتداول والذي لم تصلني صورة رسمية منه حتى الأن، ومن خلال ديباجة القرار لم يتم إستشارة وزارة الخارجية التي أتبعها”.

وأضاف: “وفي سابقة بالعمل الدبلوماسي وقّع القرار رئيس الحكومة لاقالة قنصل عام بتعليمات من الحاكم الفعلي (الدرية واتباعه) !!! … ولم يكن القرار مبررا ولم يوضح الاسباب ولكن كل من يعرفني ويعرفهم يعلم الأسباب أتنزه عن ذكرها اليوم”.

وتابع الشقف: “مَن يعرفني يعلم أنني لم أسلم مهامي من واقع ضعف، ولكن رغبة مني لاحترام نفسي وبلدي ومؤسستي النظامية التي أنتمي لها، وكذلك الخروج من هذا الوسط الموبوء بالفساد والتآمر والانبطاح، والذي سيشوّه كل من يقترب منه، والأيام دول، وستكون لنا جولات قريبة بالقضاء الليبي النزيه، الذي سأقدّم له كل الأدلة والبراهين التي توضح أسباب أقالتي التعسفية”.