لنقي: أتوقع الوصول لاتفاق حكومة واحدة وحسم المناصب السيادية قبل نهاية العام

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي في تصريح صحفي إنه يجب دعم أيّ تقارب بين مجلسي النواب والدولة، وحثّهما على بذل المزيد من الجهود لإنقاذ البلاد من انقسام مؤسّسات السلطة التنفيذية وتوحيدها ومنها المؤسّسة العسكرية.

وأضاف لنقي أنه لا يمكن أن يقبل الليبيـون بوجود حكومتيْن في وقت واحد لأنه يمنع الاستقرار ويكرّس الفوضى والفساد، داعيا إلى توحيد الجهود نحو وجود حكومة واحدة قوية تبسط نفوذها على كامل تراب الوطن.

وتوقّع عضو المجلس الوصول إلى اتفاق على حكومة واحدة وحسم الخلاف حول المناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بالقاعدة الدستورية رجّح لنقي حصول زخم كبير حول المطالبة بالعودة إلى النظام الملكي الدستوري كحلّ للانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد أكثر من 10 سنوات.